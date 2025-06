Qu’est-ce que Terraform ?

HashiCorp Terraform utilise un langage déclaratif plutôt qu'un langage procédural. Les utilisateurs décrivent l'état final souhaité pour les ressources d'infrastructure, et Terraform s'occupe du reste. Terraform crée automatiquement un plan d'exécution, identifie les dépendances entre les ressources et fournit les composants dans le bon ordre. Par exemple, si une machine virtuelle (VM) dépend d’un cloud privé virtuel (VPC), Terraform veille à ce que le VPC soit créé avant de provisionner la VM.

En revanche, avec un langage procédural, les développeurs doivent rédiger des instructions étape par étape pour mettre en place l'infrastructure.

Les fichiers de configuration Terraform peuvent être versionnés, réutilisés et partagés. Terraform gère les composants de bas niveau, tels que les ressources de calcul et de stockage, et les composants de haut niveau, tels que les entrées DNS (Domain Name System) et les fonctionnalités SaaS (Software as a Service) .

En février 2025, IBM a acquis HashiCorp et ses offres, y compris Terraform.