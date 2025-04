Qu’est-ce qu’une base de données ? 

Une base de données est un référentiel numérique permettant de stocker, de gérer et de sécuriser les données rassemblées et organisées.

Les différents types de bases de données stockent les données de manière différente. Par exemple, les bases de données relationnelles le stockent dans des tables définies avec des lignes et des colonnes, tandis que les bases de données non relationnelles peuvent le stocker sous diverses structures de données, y compris des paires clé-valeur ou des graphiques.

Les organisations utilisent ces différents types de bases de données pour gérer différents types de données. Les bases de données relationnelles excellent avec les données structurées telles que les enregistrements financiers. Les bases de données non relationnelles sont idéales pour les types de données non structurées tels que les fichiers texte, audio et vidéo. Les bases de données vectorielles stockent les données sous forme de prolongements vectoriels, un format utilisé par de nombreuses applications d’IA générative.

Les entreprises possèdent de grandes quantités de données, souvent mesurées en pétaoctets, ou en quadrillions de bits, sur tout, depuis les transactions clients et le stock des produits jusqu’aux processus internes et aux recherches exclusives. Ces données doivent être organisées selon une architecture de données cohérente, afin que les utilisateurs et les applications puissent y accéder quand ils en ont besoin.

Les bases de données sont essentielles à la construction d’une telle architecture de données. Ils sont plus qu’un lieu de stockage d’informations. Au contraire, ils permettent aux organisations de gérer de manière centralisée les données, d’appliquer les normes d’intégrité et de sécurité des données et de faciliter l’accès aux données.

Avec les systèmes de bases de données appropriés en place, les organisations peuvent utiliser des ensembles de données de haute qualité pour des initiatives commerciales clés, notamment des projets de Business Intelligence (BI), d’intelligence artificielle (IA) et de machine learning (ML).