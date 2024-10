Élaborer votre stratégie de données en six étapes

Définir l’état cible de vos données

Décrivez votre vision dans son intégralité afin que les conversations sur la stratégie en matière de données et les changements qui en résultent dans les processus métier soient aussi significatifs pour les ingénieurs d’applications et les analystes métier que pour les RH et le département commercial. « De nombreux environnements de données sont aujourd’hui dépassés, et ils ne présentent que rarement la flexibilité nécessaire pour évoluer dans le paysage numérique actuel », déclare Tony Giordano, responsable des engagements en matière de stratégie, de conseil et de transformation des données pour IBM.



« Mais le numérique exige des capacités de prise de décision en temps réel, et les modèles prédictifs qui les fournissent nécessitent des environnements basés sur la science des données. De plus en plus, les données opérationnelles jouent désormais un rôle critique dans votre écosystème de données. Une architecture de données moderne nécessite un écosystème de données intégré, dont les fonctionnalités doivent être gérées, gouvernées et sécurisées pour garantir une qualité des données cohérente, ainsi que la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution des canaux numériques. »



Ce niveau de détail rend la modification des processus métier un peu moins pénible, puisque vous serez prêt à répondre aux préoccupations éventuelles en expliquant en détail comment les solutions faciliteront la vie d’un utilisateur donné. Et ce n’est pas rien : 37 % des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête récente ont déclaré que la sécurité des données était leur principal défi, suivie par les préoccupations en matière de confidentialité des données et la gestion des pipelines de données⁴.





Être précis sur la manière dont la modernisation des applications, l’automatisation et l’IA peuvent faire passer votre stratégie au niveau supérieur

Plus vous en apprendrez sur votre transformation numérique et votre stratégie informatique, meilleure sera votre stratégie en matière de données. De telles informations permettent de stimuler l’efficacité, d’augmenter la croissance des revenus et d’atténuer les risques, en particulier lorsqu’elles sont soutenues par la modernisation des applications, l’automatisation et l’IA.



Lufthansa a travaillé avec une équipe d’IBM pour piloter de nouvelles idées d’activité basées sur l’IA et créer de nouveaux services ayant amélioré l’expérience des clients. Les sources de données auparavant disparates sont désormais consultables en langage naturel et avec les termes utilisés dans l’aviation pour répondre plus facilement aux 100 000 requêtes de clients reçues par an approximativement. « L’IA est un atout essentiel pour Lufthansa parce qu’elle ouvre le monde des données que nous avions à notre disposition », explique Mirco Bharpalania, directeur principal des solutions interdisciplinaires au sein du groupe Lufthansa. « Elle nous aide en fait à libérer tout le potentiel que nous possédions déjà, d’une manière ou d’une autre, dans nos bases de données. »

Mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs

Nous comprenons les problèmes auxquels vous êtes confrontés. En tant que responsable chargé des données, vous devez souvent fournir et quantifier les principaux résultats sur trois fronts concurrents : la croissance du chiffre d’affaires, l’efficacité opérationnelle et l’atténuation des risques liés à la sécurité et à la confidentialité. Tirez le meilleur parti de vos données afin de contribuer directement à la croissance de l’entreprise. En établissant des indicateurs de réussite, vous hiérarchisez vos efforts en fonction de ce qui compte le plus pour votre organisation à un moment donné.



N’oubliez pas de consulter les notes prises lors des premières réunions avec les parties prenantes pour voir comment les objectifs et indicateurs clés de performance ont été définis, et comment ceux-ci s’articulent avec l’architecture de données et les stratégies en matière d’IA actuelles. Vos indicateurs répondent-ils aux plans audacieux définis initialement ? Si ce n’est pas le cas, il est temps de reprendre contact avec la réalité et de vous réaligner. « Le rôle du CDO est souvent éphémère. Il en va ainsi, car aucune attente n’est définie. Assurez-vous de définir ces attentes et d’obtenir des résultats au fur et à mesure », explique Srinivasan Sankar.



Capturer les points forts de votre stratégie de données, et les partager

À ce stade, vous devez être clair sur les priorités de votre organisation et sur la façon dont vous allez utiliser les données et l’IA pour générer de la valeur métier et l’accélérer. Quelles sont les prochaines lacunes à combler ? Une vue d’ensemble (où vous en êtes et ce qui vous attend) vous donnera un contexte stratégique pour élaborer des plans réalisables pour la mise en œuvre et la mise à l’échelle. Ce faisant, incluez les résultats, les objectifs et les mesures qui vous permettront de garder le cap, et partagez-les avec votre entreprise au fur et à mesure de votre parcours. Voici quelques éléments à inclure dans la présentation de votre stratégie de données :



Observations, défis et recommandations

Objectifs, résultats et mesures

Les données interfonctionnelles doivent prendre en charge de multiples cas d’utilisation

Besoins en matière de confidentialité et de sécurité des données

N’oubliez pas : la stratégie, ce n’est pas que sur le papier, il s’agit d’une approche vivante et évolutive. Soyez donc créatifs. Examinez-la et optimisez-la fréquemment en fonction de l’évolution des objectifs de l’entreprise, et assurez-vous toujours que votre stratégie laisse la place à la flexibilité, à l’agilité et à l’innovation humaine.