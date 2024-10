Qu’est-ce que le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) ?

Il existe quatre modèles distincts pour la mise en œuvre du RBAC, mais chaque modèle repose sur une structure de base commune. Chaque modèle successif ajoute des fonctionnalités et des caractéristiques supplémentaires par rapport au précédent.

RBAC de base

Parfois appelé RBAC plat, ce modèle est la base nécessaire pour tout système RBAC. Il suit les trois règles fondamentales du RBAC. Les utilisateurs se voient attribuer des rôles, qui leur confèrent l'accès à des ensembles spécifiques de permissions et de privilèges. Le RBAC de base peut être utilisé comme système de contrôle d'accès principal ou comme socle pour des modèles RBAC plus avancés.

RBAC hiérarchique

Ce modèle ajoute des hiérarchies de rôles qui reflètent la structure de gestion d'une organisation. Dans une hiérarchie de rôles, chaque rôle hérite des permissions du rôle situé en dessous de lui, tout en bénéficiant de nouvelles autorisations.

Par exemple, une hiérarchie de rôles pourrait inclure des cadres, des managers, des superviseurs et des employés de ligne. Un cadre au sommet de la hiérarchie aurait accès à l'ensemble complet des permissions, tandis que les managers, superviseurs et employés recevraient des sous-ensembles de ces autorisations, de plus en plus réduits.

RBAC restreint

En plus des hiérarchies de rôles, ce modèle introduit des capacités permettant d'appliquer la séparation des tâches (SOD). La séparation des tâches prévient les conflits d'intérêts en exigeant que certaines tâches soient réalisées par deux personnes distinctes.

Par exemple, l'utilisateur qui soumet une demande de remboursement pour des frais professionnels ne doit pas être la même personne que celle qui approuve cette demande La politique de RBAC restreint garantit que les privilèges des utilisateurs sont correctement répartis pour ce type de tâches.

RBAC symétrique

Ce modèle est la version la plus avancée, flexible et complète du RBAC. En plus des fonctionnalités des modèles précédents, il offre une visibilité plus approfondie sur les permissions dans l'ensemble de l'entreprise.



Les organisations peuvent examiner comment chaque permission est associée à chaque rôle et utilisateur au sein du système. Elles peuvent également ajuster et mettre à jour les permissions liées aux rôles à mesure que les processus métier et les responsabilités des employés évoluent.

Ces fonctionnalités sont particulièrement précieuses pour les grandes organisations qui doivent s'assurer que chaque rôle et utilisateur dispose du minimum d'accès requis pour accomplir leurs tâches.