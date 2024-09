Que sont les menaces internes ?

Si les menaces externes sont plus courantes et font les gros titres des cyberattaques, les menaces internes, qu’elles soient malveillantes ou le résultat d’une négligence, peuvent s’avérer plus coûteuses et plus dangereuses. Selon le rapport 2023 d’IBM sur le coût d’une violation de données, les violations de données par des initiés malveillants ont été les plus coûteuses : environ 4,90 millions USD en moyenne, soit 9,5 % de plus que le coût moyen de 4,45 millions USD d’une violation de données. Un rapport récent de Verizon a révélé que si la menace externe moyenne compromet environ 200 millions d’enregistrements, les incidents impliquant un acteur de menace interne ont entraîné l’exposition d’un milliard d’enregistrements ou plus.1