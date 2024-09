Qu’est-ce que la gestion des menaces ?

Les entreprises d'aujourd'hui mettent en place des centres d'opérations de sécurité (SOC) équipés de technologies modernes, telles que l'IA, pour détecter, gérer et répondre efficacement aux menaces. En adoptant des technologies basées sur l'IA et une gamme ouverte et modulaire de solutions et de services de gestion des menaces, les organisations peuvent consacrer moins de temps et de ressources à l'intégration et à l'exploitation d'outils et de sources de données fragmentés.

La technologie permet d’établir des processus efficaces et interconnectés d’échange de données, d’analyse et de réponse qui transforment et améliorent les capacités des opérations de sécurité. Pour répondre aux besoins de leurs clients, les fournisseurs peuvent proposer des solutions de gestion des menaces sous forme de logiciels, de logiciels en tant que service (SaaS) ou de services gérés.

Les fournisseurs de solutions peuvent également concevoir, construire, gérer ou fournir les outils nécessaires pour prendre en charge tous les aspects du cycle de vie de la gestion des menaces. Ils soutiennent les équipes SOC avec les mêmes outils de détection et d'investigation des menaces alimentés par l'IA ainsi que des solutions et services de gestion des menaces pour tirer le meilleur parti des ressources et des investissements existants.