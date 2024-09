La gestion des identités et des accès, ou IAM, est la discipline de sécurité qui permet aux bonnes entités (personnes ou objets) d'utiliser les bonnes ressources (applications ou données) quand elles en ont besoin, sans interférence, en utilisant les appareils qu'elles souhaitent utiliser. . L'IAM comprend les systèmes et les processus qui permettent aux administrateurs informatiques d'attribuer une identité numérique unique à chaque entité, de les authentifier lorsqu'elles se connectent, de les autoriser à accéder à des ressources spécifiées, et de surveiller et gérer ces identités tout au long de leur cycle de vie.

IAM n'est plus réservé aux employés. Les organisations doivent être en mesure de fournir un accès sécurisé aux sous-traitants et partenaires commerciaux, aux utilisateurs distants et mobiles et aux clients. Avec la transformation numérique, des identités sont également attribuées aux appareils de l'Internet des objets (IoT), aux robots et aux morceaux de code tels que les API ou les microservices. Les environnements informatiques hybrides multiclouds et les solutions logicielles en tant que service (SaaS) compliquent davantage le paysage IAM.

Parce qu'elle se situe entre les utilisateurs et les actifs critiques de l'entreprise, la gestion des identités et des accès est un composant essentiel de tout programme de sécurité d'entreprise. Elle protège contre les informations d'identification utilisateur compromises et les mots de passe facilement déchiffrables qui sont des points d'entrée réseau courants pour les pirates criminels qui souhaitent implanter des rançongiciels ou voler des données.

Bien exécuté, IAM permet de protéger la productivité de l'entreprise et garantit le fonctionnement fluide des systèmes numériques. Les employés peuvent travailler de manière transparente, où qu'ils se trouvent, tandis que la gestion centralisée garantit qu'ils n'accèdent qu'aux ressources spécifiques dont ils ont besoin pour leur travail. Et l'ouverture des systèmes aux clients, sous-traitants et fournisseurs peut accroître l'efficacité et réduire les coûts.