Qu'est-ce qu'une main-d'œuvre mobile ?

Des crises telles que la pandémie de COVID-19 soulignent l'importance de permettre le travail mobile lorsque cela est possible. Le défi consiste à permettre aux employés nomades d'accéder à distance aux logiciels métiers critiques tout en conservant la collaboration, la productivité et en garantissant la sécurité.

Lors de la mise en place d'une main-d'œuvre mobile, les dirigeants de sociétés peuvent être amenés à réfléchir aux points suivants :

Technologie



Les employés mobiles veulent sélectionner leurs propres unités. Ils s'attendent à ce que la technologie du lieu de travail offre une expérience utilisateur similaire à celle des applications et des unités du consommateur. Les organisations peuvent avoir besoin de créer des politiques et des processus BYOD (bring your own device) qui régissent un large éventail de logiciels et de matériels, notamment les ordinateurs portables, les appareils portables, les tablettes, les téléphones intelligents, etc.

Sécurité des données



Les employés qui utilisent leurs propres unités et applications pour le travail peuvent créer des failles de sécurité. Les employés peuvent utiliser des IT cachés(actifs informatiques utilisés sans approbation ou surveillance officielle) sur le réseau de la société. Même les applications et unités mobiles approuvées peuvent poser des problèmes si les employés accèdent à des données sensibles via des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.



Suivi des actifs et des agents



Les sociétés suivent souvent les employés nomades et leurs actifs pour maintenir la conformité et optimiser les flux de travaux. Par exemple, les sociétés peuvent utiliser la géolocalisation pour mettre en relation les techniciens sur site aux offres les plus proches. Cependant, les employés peuvent s'y opposer, surtout s'ils utilisent leurs propres unités.

Création ou achat d'applications mobiles



Le développement d'applications mobiles personnalisées pour plusieurs plateformes peut être coûteux et complexe. D'autre part, la maintenance d'applications mobiles provenant de plusieurs fournisseurs tiers peut rendre difficile une gestion informatique appropriée. Les fournisseurs de logiciels tels qu'IBM développent non seulement des applications mobiles, mais proposent également des solutions intégrées de gestion des applications mobiles.