Respectez les réglementations en matière de santé, limitez la charge de travail informatique et réduisez le coût de gestion des appareils mobiles. IBM Security MaaS360 est une solution conviviale de gestion unifiée des terminaux (UEM) capable de gérer et de protéger les appareils mobiles, les utilisateurs et les applications du secteur de la santé. La gestion des appareils mobiles (MDM) s’accompagne de capacités d’analyse basées sur l’IA pour vous aider à détecter les attaques malveillantes qui menacent les données des employés et des patients et à y répondre, tout en assurant la sécurité des appareils mobiles de santé.