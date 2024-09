Gestion des appareils mobiles (MDM) La MDM est à la base de tout déploiement UEM. Si les solutions UEM offrent un riche ensemble d’outils de cybersécurité et de productivité, rien de tout cela n’a d’importance si les appareils eux-mêmes ne sont pas inscrits et gérés à un niveau de base. IBM MaaS360 fournit des capacités MDM telles que la politique basée sur l’API, l’automatisation, la prise en charge de tous les systèmes d’exploitation, les règles de conformité et la distribution d’applications qui constituent les fondations de toute plateforme de gestion des appareils mobiles. IBM MaaS360 gère les systèmes d’exploitation mobiles tels que iOS, Android, iPadOS et ChromeOS.

BYOD (Bring your own device) Le BYOD est une politique d’entreprise qui permet aux employés d’être plus mobiles, pour améliorer leur espace de travail numérique et faire du monde leur bureau. Autrement dit, le BYOD encourage l’utilisation d’appareils personnels (smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres) pour accéder aux données de l’entreprise depuis n’importe quel lieu. Des conteneurs natifs jusqu’aux fonctionnalités de développement, telles que l’inscription des utilisateurs et Android Enterprise, IBM Maas360 prend en charge tous les types de BYOD, de déploiement et de contrôle à distance pour permettre une gestion informatique efficace.

Sécurité mobile Les DSI et les RSSI ont besoin d’outils et de techniques qui permettent le provisionnement, la résolution rapide et la distribution flexible d’applications, de contenu et de ressources sur tous les appareils. Ils ont en outre besoin d’options de sécurité mobile correspondant aux limites de leur stratégie d’entreprise. Découvrez comment l’IA fournit, en temps quasi réel, des analyses exploitables sur les risques pendant que la détection native des logiciels malveillants surveille les applications suspectes et que la défense contre les menaces mobiles protège contre les cyberattaques affectant le réseau, les utilisateurs, les appareils, les applications et les données avant qu’elles ne se produisent. IBM MaaS360 ne se contente pas d’offrir des outils UEM standard. Le logiciel regroupe la sécurité et la gestion des terminaux dans une console unique.