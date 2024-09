Aujourd’hui, le lieu de travail se trouve partout. Les responsables des technologies de l’information (CIO) et ceux de la sécurité des systèmes d’information (CISO), ainsi que leurs équipes, ont besoin d’une main-d’œuvre mobile sécurisée. Cela passe par des solutions de sécurité mobile d’entreprise qui permettent une distribution flexible des applications, du contenu et des ressources sur les appareils et qui garantissent une bonne posture de sécurité. Qu’il s’agisse de la prise en charge de pratiques BYOD (Apportez votre propre appareil) ou CYOD (Choisissez votre propre matériel), ou bien d’un environnement relevant de la responsabilité de l’entreprise, ces leaders ont besoin d’options stratégiques pour gérer et prévenir les menaces contre la sécurité mobile afin de protéger le matériel contre les menaces avancées telles que les ransomwares et le phishing et résoudre efficacement les vulnérabilités. Ces options comprennent l’analyse des risques et des comportements, une politique de sécurité et la conteneurisation des ressources essentielles.

Dans notre monde moderne, les entreprises doivent gérer de manière centralisée les points de terminaison et la sécurité tout en renforçant l’efficacité de leurs experts informatiques, en créant des expériences fluides pour leurs utilisateurs, en réduisant les cybermenaces et en maintenant un faible coût total de possession (TCO).