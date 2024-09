Qu’est-ce que la gestion informatique ?

La supervision des projets et des opérations informatiques en cours fera toujours partie du rôle des responsables de la gestion informatique. Mais les DSI d’aujourd'hui doivent utiliser la technologie de manière inédite et innovante pour aider l’entreprise à suivre le rythme.

Les logiciels et outils de gestion informatique peuvent vous aider. Les données et l’analytique, ainsi que le cloud, font partie des domaines sur lesquels les DSI se penchent. Dans le même temps, ils se tournent vers l’IA, l’Internet des objets (IdO) et d’autres domaines encore pour préparer l’avenir.



Analyses



Une solution d’analyse permet d’exploiter rapidement des téraoctets de données opérationnelles pour trouver l’origine des impacts sur le service. Elle permet d’identifier les goulots d’étranglement potentiels, de prévoir les pannes et d’améliorer l’efficacité. Les entreprises obtiennent des informations sur les problèmes de données ou de traitement, les tendances négatives et les anomalies informatiques, leur permettant de prendre plus facilement des mesures pour éviter le chaos sur le système.



Au-delà d’une vision interne, les analyses fournissent des informations qui aident les entreprises à mieux comprendre leurs clients, ce qui peut ensuite orienter leur stratégie métier.



Cloud computing



Les services cloud offrent évolutivité, sécurité des données, services de récupération de données, et plus encore. L’utilisation du cloud peut améliorer le rendement et réduire les coûts d’infrastructure. Il peut bénéficier à tous les aspects de l’entreprise, des opérations aux finances, et aider l’organisation à se positionner pour des solutions de transformation basées sur le cloud.



De nombreuses entreprises hébergent leurs applications du cœur de métier sur des mainframes, qui traitent des millions de transactions chaque jour. Les outils cloud aident les services informatiques à moderniser leurs systèmes mainframe, tout en permettant aux DSI de se concentrer sur d’autres priorités. Les entreprises bénéficient de niveaux de productivité et de performance plus élevés, avec des frais généraux réduits.



IA et informatique cognitive



Les systèmes d’IA analysent les données, apprennent et prédisent les problèmes, permettant aux responsables informatiques de fournir une meilleure qualité de service. De même, les chatbots basés sur l’IA peuvent fonctionner comme des agents conversationnels, discutant avec les utilisateurs pour résoudre des problèmes techniques. Les clients peuvent également les utiliser pour s’informer sur les produits et les services. Dans quelque temps, l’informatique cognitive pourrait devenir vitale pour aider les entreprises à gérer l’informatique et à accélérer l’innovation.



IdO



Les plateformes IdO collectent et analysent les données des appareils et des capteurs, ce qui permet de résoudre les problèmes de manière proactive et d’améliorer la productivité. Les responsables informatiques peuvent rapidement obtenir des informations sur ce que l’organisation fait de bien et sur ce qu’elle pourrait améliorer.



L’apprentissage cognitif permet en outre à l’entreprise de dégager de la valeur IdO. Par exemple, il peut combiner plusieurs flux de données pour identifier des schémas et fournir plus de contexte qu’il n’y en aurait autrement. Les capteurs intelligents ont eux aussi le potentiel de s’autodiagnostiquer et de s’adapter à leur environnement sans nécessiter d’intervention humaine.