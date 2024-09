La sécurité des données consiste à protéger les informations numériques contre tout accès non autorisé, toute corruption ou tout vol tout au long de leur cycle de vie. Le concept couvre tous les aspects de la sécurité de l’information, depuis la sécurité physique du matériel et des appareils de stockage jusqu’aux contrôles des administrateurs et des accès, en passant par la sécurité logicielle des applications. Les politiques et les procédures organisationnelles en font également partie.



Lorsqu’elles sont correctement exécutées, de solides stratégies de sécurité des données protègent les actifs informationnels des organisations contre les cybercriminels, mais aussi contre les menaces internes et les erreurs humaines, qui sont les principales causes de violation des données à l’heure actuelle. La sécurité des données implique le déploiement d’outils et de technologies qui donnent à l’organisation une meilleure visibilité sur l’endroit où sont stockées ses données critiques et sur la manière dont elles sont utilisées. Ces outils doivent idéalement offrir des protections comme le chiffrement, le masquage des données et la rédaction de fichiers sensibles. En outre, ils doivent proposer l’automatisation des rapports afin de simplifier les audits et de respecter les exigences réglementaires.





Défis à relever

La transformation numérique change radicalement la manière dont les entreprises et leurs concurrentes fonctionnent aujourd’hui. Le volume de données que les entreprises créent, manipulent et stockent ne cesse de croître, ce qui rend la bonne gouvernance des données plus nécessaire que jamais. De surcroît, les environnements informatiques sont plus complexes qu’autrefois car ils englobent désormais le cloud public, le centre de données de l’entreprise et de nombreux dispositifs périphériques comme les capteurs de l’Internet des objets (IoT), des robots ou des serveurs distants. Cette complexité augmente la taille du périmètre à surveiller et à sécuriser face aux attaques potentielles.

Parallèlement, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux questions de confidentialité des données et comprennent son importance. Répondant aux attentes du public, de nombreuses réglementations ont récemment été adoptées en matière de protection de la vie privée. Citons le Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe et la Loi sur la protection des données personnelles des consommateurs résidant en Californie (CCPA). Ces réglementations viennent s’ajouter aux précédentes dispositions en matière de sécurité des données, comme la loi Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), qui protège les données numériques de santé ou la loi Sarbanes-Oxley Act (SOX), qui protège les actionnaires des entreprises publiques contre les erreurs comptables et les fraudes financières. Les sanctions pouvant aller jusqu’à plusieurs millions de dollars, chaque entreprise doit être très attentive à sa conformité pour protéger ses finances.



La valeur commerciale des données n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd’hui. La perte d’accords commerciaux ou de propriété intellectuelle (PI) peut avoir un impact sur les innovations et la rentabilité. La fiabilité est de plus en plus importante aux yeux des consommateurs, 75 % d’entre eux déclarant qu’ils n’achèteront pas auprès d’entreprises qu’ils n’estiment pas dignes de confiance en matière de protection des données.