Le BYOD (Bring Your Own Device) permet aux employés d’utiliser leurs smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres dispositifs personnels pour accéder aux données de l’entreprise depuis n’importe quel lieu. Pour garantir leur cybersécurité, les organisations doivent trouver un équilibre entre les restrictions liées aux données sensibles de l’entreprise et la productivité des utilisateurs. Une solution dédiée aux appareils BYOD permettra aux administrateurs informatiques, à un employé ou à un conteneur d’entreprise de contrôler qui a accès aux données et lesquelles sont concernées, y compris les données sensibles. Les télétravailleurs étant plus nombreux que jamais, il est devenu indispensable de disposer de la bonne technologie, d’une politique BYOD bien pensée et d’une gestion BYOD en place pour atténuer les vulnérabilités.

Pour maintenir une bonne stratégie de sécurité en matière de politiques BYOD, les organisations doivent gérer les appareils appartenant aux employés en combinant gestion moderne et traditionnelle tout en prenant en charge les appareils non standards au même niveau que les appareils standards. Les services informatiques doivent également pallier le risque de compromission des identifiants et être en mesure de détecter les appareils infectés qui tentent de se connecter au réseau, aux applications et aux données de l’entreprise, car ils peuvent être à l’origine d’une violation de données.