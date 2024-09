Lorsque son contrat MDM a approché sa date d’expiration, Credico s’est mis en quête d’une solution plus avancée. L’entreprise a préféré la solution IBM Security MaaS360 with Watson à d’autres options. La solution cloud de gestion unifiée des terminaux (UEM) avec IA intégrée fournit des capacités qui permettent aux organisations de gérer et de sécuriser des ensembles de terminaux disparates (notamment des tablettes) en plus des applications, des données et des contenus associés.

Deux facteurs ont été décisifs dans le choix de Credico. « Je recherchais une marque solidement établie, qui inspirerait naturellement la confiance à nos clients », explique M. Bromling. « Le nom d’IBM et l’ensemble de fonctionnalités MaaS360 étaient de nature à me convaincre, car nous nous étions fixé un ensemble très spécifique d’exigences consignées par écrit. La priorité était donc d’y répondre pour garantir le respect des engagements pris envers nos clients.

Parmi ces fonctionnalités, les plus importantes étaient les capacités de reporting basées sur l’IA fournies par le composant MaaS360 Advisor. Ces capacités offrent une vue globale des vulnérabilités de sécurité, des possibilités d’amélioration et des informations sur les appareils qui se retrouvent hors conformité.

La technologie IBM Watson exploite des capacités uniques alimentées par l’IA pour parcourir les sources de données structurées et non structurées et identifier de manière proactive les risques de sécurité qui pourraient potentiellement avoir un impact sur l’environnement de Credico. Dans l’entreprise, ces informations permettent à l’équipe chargée de la sécurité de se concentrer davantage sur la résolution des problèmes et moins sur la recherche et l’identification des risques.

Le composant MaaS360 Advisor utilise la technologie Watson pour fournir à Credico des informations contextuelles pertinentes sur ses appareils, ses applications et les données associées, qui permettent ensuite des mesures correctives et d’éventuelles modifications des politiques. Le module MaaS360 Mobile Expense Management, quant à lui, suit l’utilisation des données et informe les ISO lorsqu’ils se rapprochent des limites définies.

Credico a effectué des mois de tests sur un échantillon de tablettes avant de déployer officiellement la solution MaaS360 UEM sur l’ensemble de sa flotte pendant une période de six semaines en juin et en juillet 2018. L’équipe d’IBM a soutenu l’implantation à chaque étape du processus et continue de travailler avec Credico sur certaines améliorations, comme l’intégration de produits tiers au système.

« Nous avons bénéficié d’un soutien incroyable de la part de l’équipe d’IBM pendant la migration », explique M. Bromling. « Dans l’évaluation des différentes façons de configurer le système pour parvenir à nos fins, chaque façon de procéder peut mener à une victoire mais exige certains sacrifices, et c’est en ce sens qu’IBM nous a aidés. »