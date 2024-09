Quelle que soit leur taille, IBM MaaS360 aide les entreprises à simplifier et à automatiser la gestion des dispositifs et la cybersécurité grâce à un seul produit UEM permettant de travailler partout.

- Gère les appareils iOS, Android, iPadOS, MacOS, Windows, les points de terminaison et les appareils du personnel de terrain.

- Assure une protection grâce à une sécurité native des points de terminaison incluant le phishing par SMS et par e-mail

— Vous pouvez rapidement faire évoluer votre écosystème technologique et vos propres solutions bring your own device (BYOD), utiliser les informations alimentées par l’IA, créer une posture de sécurité renforcée et optimiser vos coûts.