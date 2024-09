Grâce à son évolutivité, à ses modèles de données de machine learning et à son déploiement flexible en libre-service, IBM MaaS360 est la solution conviviale pour différents cas d’utilisations et diverses organisations, des petites aux grandes entreprises. Les capacités MDM et EMM (gestion de la mobilité d’entreprise) fournissent l’inventaire et la visibilité des appareils, des applications, des contenus et des données d’entreprise tout en les protégeant grâce à des fonctionnalités de conteneurisation et de sécurité des appareils, tant pour les programmes d’entreprise que pour ceux de type BYOD (Bring Your Own Device).