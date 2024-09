Dans ce monde où nous pouvons travailler de n’importe où, les organisations doivent gérer les nœuds finaux de manière centralisée et efficace, créer des expériences fluides pour les utilisateurs, réduire les risques de cybermenaces et maintenir un faible coût total de possession.

Avec IBM Security® MaaS360®, vos clients allieront efficience et efficacité en gérant de manière centralisée tous leurs nœuds finaux et en les protégeant avec une gestion intégrée des menaces, ce qui aide également à lutter contre l’hameçonnage par SMS et par courrier électronique. MaaS360 s’intègre aux applications que vous utilisez déjà et est facile à déployer et à utiliser grâce à son processus d’application des accès simple en libre-service.

Pourquoi choisir IBM Security MaaS360 pour répondre aux besoins en UEM de vos clients ?