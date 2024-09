Qu’est-ce qu’une violation de données ?

Selon le rapport Coût d’une violation des données publié en 2023 par IBM, le coût moyen d’une violation de données à l’échelle mondiale est de 4,45 millions de dollars. Alors que toute entreprise est vulnérable face à ces violations, quelles que soient sa taille et la nature de son activité, la gravité de ces incidents et les coûts nécessaires pour y remédier peuvent varier.

Par exemple, le coût moyen d’une violation de données aux États-Unis est de 9,48 millions de dollars, soit plus de quatre fois supérieur au coût d’une violation en Inde (2,18 millions de dollars).

Les conséquences des violations de données sont généralement particulièrement graves pour les organisations dans les secteurs fortement réglementés comme la santé, la finance et le secteur public, où de lourdes amendes et sanctions peuvent s'ajouter aux coûts. Par exemple, selon le rapport d’IBM, le coût moyen d’une violation de données de santé s’élève à 10,93 millions de dollars, soit plus du double du coût moyen de toutes les violations.

Le coût d’une violation de données dépend de plusieurs facteurs. En voici les quatre principaux selon le rapport d'IBM : perte d’activité, détection et endiguement, réponse post-violation et notification.

La perte d’activité, de chiffre d’affaires et de clients qui en résultent coûte aux entreprises 1,30 million de dollars en moyenne. Le coût de détection et d’endiguement est encore plus élevé, soit 1,58 million de dollars américains. Les dépenses engagées ultérieurement, comme les amendes, les frais juridiques ou encore la fourniture de services de surveillance gratuits aux clients touchés, coûtent en moyenne 1,20 million de dollars américains aux entreprises victimes de violation.

Les coûts de notification, à savoir de signalement des incidents aux clients, aux régulateurs, ainsi qu’à d’autres tiers, s’élèvent à au moins 370 000 USD. La production de rapport peut toutefois s’avérer particulièrement coûteuse et chronophage.