Qu’est-ce qu’un logiciel malveillant ?

Les attaques de logiciels malveillants sont inévitables, mais les organisations peuvent prendre certaines mesures pour renforcer leurs défenses. Notamment :

Sensibilisation à la sécurité : De nombreuses infections par des logiciels malveillants résultent du fait que les utilisateurs téléchargent de faux logiciels ou se laissent piéger par des escroqueries par hameçonnage. Les formations de sensibilisation à la sécurité peuvent aider les utilisateurs à repérer les attaques d’ingénierie sociale, les sites Web malveillants et les fausses applications. La formation de sensibilisation à la sécurité peut également informer les utilisateurs sur ce qu’il faut faire et qui contacter s’ils soupçonnent la présence d’un logiciel malveillant.

Politiques de sécurité : Exiger des mots de passe forts, une authentification multifacteur et des VPN lors de l’accès à des actifs sensibles via un Wi-Fi non sécurisé peut aider à limiter l’accès des pirates aux comptes des utilisateurs. La mise en place d’un calendrier régulier de gestion des correctifs, d’évaluation des vulnérabilités et de tests d’intrusion peut également aider à détecter les vulnérabilités des logiciels et des appareils avant que les cybercriminels ne les exploitent. Les politiques de gestion des appareils BYOD (bring your own device) et de prévention du shadow IT peuvent aider à empêcher les utilisateurs d’introduire à leur insu des logiciels malveillants sur le réseau de l’entreprise.

Sauvegardes : Conserver des sauvegardes à jour des données sensibles et des images système, idéalement sur des disques durs ou d’autres appareils pouvant être déconnectés du réseau, peut faciliter la récupération après des attaques de logiciels malveillants.



Architecture réseau Zero Trust : Le Zero Trust est une approche de la sécurité réseau dans laquelle les utilisateurs ne sont jamais dignes de confiance et sont toujours vérifiés. Le Zero Trust met notamment en œuvre le principe du moindre privilège, la microsegmentation du réseau et l’authentification adaptative continue. Cela permet de s’assurer qu’aucun utilisateur ou appareil ne peut accéder à des données sensibles ou à des actifs auxquels il ne devrait pas avoir accès. Si un logiciel malveillant s’introduit dans le réseau, ces contrôles peuvent limiter son mouvement latéral.



Plans de réponse aux incidents : La création à l’avance de plans de réponse aux incidents pour différents types de logiciels malveillants peut aider les équipes de cybersécurité à éradiquer plus rapidement les infections par des logiciels malveillants.