Des solutions de sécurité qui ne sont pas nécessairement conçues pour fonctionner ensemble peuvent ainsi interopérer de manière transparente pour prévenir et détecter les menaces, mener des enquêtes et y répondre.

La technologie XDR offre une meilleure visibilité sur les outils et les couches de sécurité pour permettre aux équipes de sécurité surchargées non seulement d’accélérer et d’optimiser la détection et la neutralisation des menaces, mais aussi de capturer des données contextuelles plus complètes afin d’améliorer la prise de décision et prévenir les cyberattaques.

La technologie XDR a été définie pour la première fois en 2018. Depuis lors, la description qu’en font les professionnels de la sécurité et les analystes du secteur a évolué rapidement. Par exemple, de nombreux experts en sécurité décrivaient initialement la technologie XDR comme étant une solution de détection et réponse des terminaux (EDR) sous stéroïdes, étendue à toutes les couches de sécurité de l’entreprise. Mais aujourd’hui, ils estiment que son potentiel dépasse largement l’ensemble d’outils et de fonctionnalités qu’elle intègre. Les experts mettent désormais en avant des avantages tels qu’une visibilité de bout en bout sur les menaces, l’interface unifiée et les workflows optimisés pour la détection, l’investigation et la réponse aux menaces.

En outre, les analystes et les fournisseurs classent les solutions XDR en deux catégories : XDR natives, ce qui veut dire qu’elles intègrent uniquement les outils de sécurité du fournisseur, et XDR ouvertes, c’est-à-dire qu’elles intègrent tous les outils de sécurité de l’écosystème de sécurité de l’entreprise, quel que soit le fournisseur. Cependant, les équipes de sécurité et les centres opérationnels de sécurité (SOC) exigent de plus en plus que même les solutions XDR natives soient ouvertes pour leur permettre d’intégrer les outils de sécurité tiers qu’ils utilisent actuellement ou qu’ils comptent utiliser à l’avenir.