Qu’est-ce qu’un ransomware ?

Depuis 2020, les chercheurs en cybersécurité ont identifié plus de 130 familles ou variantes de ransomware distinctes et actives (des souches de ransomware uniques dotées de leurs propres signatures de code et fonctions).

Au fil des années, de nombreuses variantes de ransomware ont circulé. Plusieurs souches sont particulièrement remarquables pour l’ampleur de leur destruction, la façon dont elles ont influencé le développement des ransomwares ou les menaces qu’elles représentent encore aujourd’hui.



CryptoLocker



Apparu pour la première fois en septembre 2013, CryptoLocker est largement considéré comme ayant donné le coup d’envoi de l’ère moderne des ransomwares. Propagé à l’aide d’un botnet (réseau d’ordinateurs piratés), CryptoLocker a été l’une des premières familles de ransomwares à chiffrer fortement les fichiers des utilisateurs. Il a extorqué environ 3 millions d’USD avant d’être neutralisé par les forces de l’ordre internationales en 2014. Le succès de CryptoLocker a encouragé de nombreux imitateurs et a ouvert la voie à des variantes comme WannaCry, Ryuk et Petya.



WannaCry



Le premier cryptoworm-ransomware de grande envergure capable de se propager à d'autres appareils sur un réseau. WannaCry a attaqué plus de 200 000 ordinateurs dans 150 pays. Les ordinateurs concernés étaient vulnérables car les administrateurs avaient négligé d’appliquer un correctif contre la vulnérabilité EternalBlue de Microsoft Windows. En plus de chiffrer les données sensibles, le ransomware WannaCry menaçait d’effacer les fichiers en l’absence de paiement dans les sept jours. Il reste l’une des plus grandes attaques par ransomware à ce jour, avec un coût estimé à 4 milliards d’USD.



Petya et NotPetya



Contrairement à d’autres ransomwares de chiffrement, Petya chiffre la table du système de fichiers plutôt que des fichiers individuels, ce qui rend l’ordinateur infecté incapable de démarrer Windows. Une version fortement modifiée, NotPetya, a été utilisée pour mener une cyberattaque à grande échelle, principalement contre l’Ukraine, en 2017. NotPetya était un wiper incapable de déverrouiller les systèmes même après le paiement de la rançon.



Ryuk



Apparu pour la première fois en 2018, Ryuk a popularisé les attaques par ransomware de type « big game hunting », ou chasse au gros gibier, contre des cibles spécifiques de grande envergure, avec des demandes de rançon dépassant en moyenne 1 million d’USD. Ryuk peut localiser et désactiver les fichiers de sauvegarde et les fonctionnalités de restauration système ; une nouvelle souche dotée de capacités de chiffrement a été découverte en 2021.



DarkSide



Dirigée par un groupe soupçonné d’opérer depuis la Russie, DarkSide est la variante de ransomware qui a attaqué l’U.S. Colonial Pipeline le 7 mai 2021. Cette variante est considérée comme la pire cyberattaque contre une infrastructure critique des États-Unis à ce jour. À la suite de cette attaque, l’oléoduc fournissant 45 % du carburant de la côte est américaine a été temporairement fermé. En plus de lancer des attaques directes, le groupe DarkSide concède également des licences pour ses ransomwares à des affiliés via des accords RaaS.



Locky



Locky est un ransomware de chiffrement avec une méthode d’infection distincte : il utilise des macros cachées dans des pièces jointes d’e-mails (fichiers Microsoft Word) déguisées en factures légitimes. Lorsqu’un utilisateur télécharge et ouvre le document Microsoft Word, les macros malveillantes téléchargent secrètement la charge utile du ransomware sur l’appareil de l’utilisateur.



REvil/Sodinokibi



REvil, également connu sous le nom de Sodin ou Sodinokibi, a contribué à populariser l’approche RaaS de la distribution des ransomwares. Connu pour son utilisation dans la chasse au gros gibier et les attaques de double extorsion, REvil est à l’origine des attaques de 2021 contre les sociétés JBS USA et Kaseya Limited. JBS a payé une rançon de 11 millions d’USD après que l’ensemble de ses opérations de transformation du bœuf aux États-Unis a été perturbé, et plus de 1 000 clients de logiciels de Kaseya ont été impactés par des temps d’arrêt importants. Le Service fédéral de sécurité russe a déclaré avoir démantelé REvil et inculpé plusieurs de ses membres au début de l’année 2022.