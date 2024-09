Quel type d'appareil ou de service allez-vous utiliser pour sauvegarder vos données ? D'une manière générale, vous avez quatre choix.

Lecteur de bande



La bande magnétique est le plus ancien support de sauvegarde utilisé aujourd'hui. Elle offre un stockage de données peu coûteux et de grande capacité, mais ses performances de lecture/écriture relativement lentes font de la bande magnétique un mauvais choix pour la sauvegarde incrémentielle, la protection continue des données (CDP) ou toute autre méthode de sauvegarde qui met à jour les sauvegardes chaque fois que les données changent (voir la section « Méthodes et solutions courantes » ci-dessous). Les bandes magnétiques sont également plus sujettes à l'usure physique et aux dommages que les autres supports de stockage . Elles doivent donc être gérées de près et testées en permanence pour s'assurer qu'elles fonctionneront au moment de la récupération. Pour ces raisons, les bandes magnétiques constituent un meilleur choix pour les sauvegardes nocturnes ou hebdomadaires, ou pour l'archivage rentable des données que votre organisation souhaite ou doit conserver, mais dont elle n'a pas besoin pour rétablir rapidement l'activité en cas de panne ou de sinistre.

Disques durs (HDD) ou disques durs solides (SSD)



La plupart des données sont aujourd'hui sauvegardées sur un disque dur (HDD) ou un disque SSD, que ce disque soit un disque externe autonome ou qu'il fasse partie d'un serveur de sauvegarde (voir ci-dessous). Les deux offrent des performances de lecture/écriture beaucoup plus rapides que les bandes, ce qui en fait un bon choix pour les sauvegardes continuellement mises à jour et les scénarios de sauvegarde à court terme (RTO/RPO).

Les disques SDD sont de plus en plus populaires car ils offrent des temps de lecture/écriture plus rapides que les disques durs, nécessitent moins d'espace physique pour stocker la même quantité de données et consomment moins d'énergie (même s'ils sont plus chers à l'achat par gigaoctet). Si les disques durs et les disques SDD ont un inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas particulièrement évolutifs. Si vous avez besoin d'une plus grande capacité de sauvegarde, vous devez acheter et installer un nouveau disque physique.

Serveur de sauvegarde



Un serveur de sauvegarde est un serveur dédié construit spécifiquement pour sauvegarder des fichiers stockés sur plusieurs ordinateurs clients sur le même réseau. Le serveur est équipé d’un important stockage sur disque et d’un logiciel spécialisé pour la planification et la gestion des sauvegardes. Les disques des serveurs de sauvegarde sont souvent configurés pour la redondance afin de protéger les données de sauvegarde et de garantir que les sauvegardes se poursuivent en cas de défaillance d'un disque. Un serveur de sauvegarde sur site peut être une solution de sauvegarde rentable pour un petit bureau, mais il ne protège pas les données de sauvegarde contre les pannes locales ou les catastrophes physiques.

Sauvegarde dans le cloud



La sauvegarde cloud sauvegarde vos données et applications via un réseau d'entreprise ou une connexion Internet vers un serveur de sauvegarde virtuel physique ou (plus probable) dans un centre de données distant exploité par votre entreprise, un fournisseur d'hébergement ou un fournisseur de services cloud.

La sauvegarde dans le cloud est le type de sauvegarde le plus flexible. Vous pouvez l'utiliser pour sauvegarder des fichiers, des données d'application ou des serveurs physiques ou Virtual Servers. Vous pouvez programmer des sauvegardes aussi fréquemment ou aussi rarement que vous le souhaitez. Étant donné que les serveurs de sauvegarde dans le cloud sont le plus souvent virtualisés, vous pouvez les faire évoluer facilement et à moindre coût en fonction de vos besoins. La sauvegarde dans le cloud élimine la nécessité de déplacer physiquement les supports de sauvegarde vers un autre site (et les RTO et RPO beaucoup plus importants qui peuvent en résulter) pour se protéger contre les pannes d'électricité locales ou les catastrophes.