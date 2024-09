Qu'est-ce qu'un serveur bare metal ?

Aujourd'hui, les options de traitement disponibles pour les services de cloud vont au-delà des serveurs bare metal et des serveurs cloud. Les conteneurs deviennent une infrastructure de choix par défaut pour beaucoup d'applications cloud natives. Le modèle service PaaS (Platform-as-a-Service) occupe un créneau important du marché des applications pour les développeurs qui ne veulent pas gérer un système d'exploitation ou un environnement d'exécution. Et l'informatique sans serveur est en train de devenir le modèle de choix des puristes du cloud.

Cependant, la plupart des utilisateurs continuent d'effectuer des comparaisons avec des serveurs virtuels lorsqu'ils évaluent des serveurs dédiés ou bare metal. En outre, pour la plupart des entreprises, les critères de choix portent sur les applications ou les charges de travail. L'utilisation d'une combinaison de serveurs dédiés/bare metal et de ressources virtualisées par les entreprises dans leur environnement de cloud est extrêmement courante.

Les serveurs virtuels sont le modèle le plus courant de calcul dans le cloud, car ils offrent une plus grande densité de ressources, des délais d'allocation plus courts et la possibilité d'augmenter ou de réduire les ressources rapidement en fonction des besoins. Néanmoins, les serveurs dédiés ou bare metal représentent le choix idéal pour certains cas d'utilisation fondamentaux qui tirent parti de la combinaison d'attributs liés aux ressources dédiées, d'une plus grande puissance de traitement et de performances disque et réseau plus constantes :