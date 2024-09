L’architecture de réseau informatique définit le cadre physique et logique d’un réseau informatique. Elle décrit comment les ordinateurs sont organisés dans le réseau et quelles tâches sont attribuées à ces ordinateurs. Les composants de l’architecture réseau comprennent le matériel, les logiciels, les supports de transmission (câblés ou sans fil), la topologie du réseau et les protocoles de communication.

Principaux types d’architecture réseau

Il existe deux types d’architecture réseau : peer-to-peer (P2P) et client/serveur. Dans l’architecture P2P, deux ordinateurs ou plus sont connectés en tant que « peers » (ou pairs), ce qui signifie qu’ils ont une puissance et des privilèges égaux sur le réseau. Un réseau P2P ne nécessite pas de serveur central pour la coordination. Au lieu de cela, chaque ordinateur du réseau agit à la fois comme un client (un ordinateur qui doit accéder à un service) et un serveur (un ordinateur qui répond aux besoins du client accédant à un service). Chaque pair met certaines de ses ressources à la disposition du réseau, en partageant le stockage, la mémoire, la bande passante et la puissance de traitement.

Dans un réseau client/serveur, un serveur central ou un groupe de serveurs gère les ressources et fournit des services aux périphériques clients du réseau. Les clients du réseau communiquent avec d’autres clients via le serveur. Contrairement au modèle P2P, les clients d’une architecture client/serveur ne partagent pas leurs ressources. Ce type d’architecture est parfois appelé modèle à plusieurs niveaux, car il est conçu avec plusieurs niveaux.

Topologie de réseau

La topologie de réseau fait référence à la façon dont les nœuds et les liens d’un réseau sont organisés. Un nœud réseau est un appareil capable d’envoyer, de recevoir, de stocker ou de transférer des données. Une liaison réseau relie des nœuds et peut être câblée ou sans fil.

Comprendre les types de topologie permet de créer un réseau performant. Il existe un certain nombre de topologies, mais les plus courantes sont le bus, l’anneau, l’étoile et le maillage :