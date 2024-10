Qu’est-ce que l’analytique big data ?

Au début des années 2000, les progrès des capacités logicielles et matérielles ont permis aux organisations de collecter et de traiter de grandes quantités de données non structurées. Sur la base de cette explosion de données utiles, les communautés open source ont développé des cadres concernant le stockage et le traitement de ces big data. Ces cadres sont utilisés pour le stockage distribué et le traitement de grands jeux de données sur un réseau d’ordinateurs. Avec d’autres outils et bibliothèques, les cadres big data peuvent être utilisés dans les domaines suivants :

Modélisation prédictive en intégrant intelligence artificielle (IA) et algorithmes statistiques

Analyse statistique pour une exploration approfondie des données et pour la découverte de schémas cachés

Analyse de scénarios visant à simuler différentes hypothèses et à en explorer les résultats potentiels

Traiter différents jeux de données, notamment les données structurées, semi-structurées et non structurées provenant de diverses sources.

Quatre méthodes d’analyse des données principales (descriptive, diagnostique, prédictive et prescriptive) sont utilisées pour découvrir des informations et des schémas dans les données d’une organisation. Ces méthodes permettent de mieux comprendre les tendances du marché, les préférences des clients et d’autres indicateurs métier importants.