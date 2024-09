Qu’est-ce que la gestion de réseau ?

La gestion de réseau consiste à provisionner, à surveiller, à sécuriser, à exploiter et à gérer les canaux de transfert de données de l’entreprise. Par exemple, les équipes informatiques peuvent hiérarchiser l’accès des applications à la puissance de traitement et à la mémoire disponible sur le réseau, selon qu’elles sont ou non essentielles à l’entreprise.

L’entreprise peut confier tout ou partie de la gestion de son réseau à un fournisseur de services gérés (MSP) pour alléger la charge de travail de ses équipes informatiques ou pour pallier le déficit de capacités réseau ou de compétences. Les MSP peuvent gérer l’accès réseau et les services de transport tels que des lignes de réseau local (LAN) et de réseau étendu (WAN), mais aussi les connexions plus complexes comme celles d’un réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN).