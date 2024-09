Qu’est-ce qu’un SD-WAN ?

Une architecture SD-WAN établit un contrôleur logiciel qui consolide et centralise les paramètres de configuration uniques de chaque réseau WAN sous-jacent, ce qui permet d'orchestrer l'approvisionnement en données, les protocoles de sécurité du réseau et les paramètres de politique vers plusieurs points d'extrémité du réseau WAN et dispositifs périphériques en même temps.

Cette couche logicielle centralisée est formée par l'établissement de tunnels cryptés (qu'on appelle aussi « superposition ») entre elle et les réseaux WAN qu'elle gère via un dispositif SD-WAN. Chaque emplacement WAN est équipé d'un dispositif SD-WAN qui sert de hub de communication entre ce réseau WAN physique et la couche logicielle SD-WAN. Ce dispositif reçoit et applique la configuration personnalisée et les politiques de trafic de la couche SD-WAN centralisée située au-dessus de lui. Ces dispositifs SD-WAN physiques peuvent être gérés à distance et permettent à la couche SD-WAN de fonctionner au-delà des limites physiques d'un réseau étendu.