Qu’est-ce que le modèle OSI ?

Le modèle OSI reste essentiel pour comprendre l’architecture réseau, malgré l’évolution des technologies et l’émergence de nouveaux modèles. Qu’il s’agisse de concevoir un réseau local (LAN) simple ou de gérer un réseau mondial complexe, les principes du modèle OSI fournissent une approche claire et structurée de la mise en réseau.

Le modèle OSI comprend sept couches distinctes. La couche applicative (couche 7), la couche de présentation (couche 6) et la couche de session (couche 5) constituent les couches logicielles de l’OSI, où se produisent toutes les transmissions entre les applications logicielles (y compris les systèmes d’exploitation et les utilitaires, comme les navigateurs Web et les clients de messagerie).

La couche transport (couche 4), le « cœur de l’OSI », gère toutes les communications de données entre les réseaux et les systèmes. Enfin, la couche réseau (couche 3), la couche données (couche 2) et la couche physique (couche 1) constituent les couches matérielles de l’OSI, où les données se déplacent à travers les composants physiques du réseau, au fur et à mesure de leur traitement.

Les données se déplacent de manière bidirectionnelle à travers le modèle OSI : chaque couche communique avec les couches situées en dessous et au-dessus au sein de la pile. En outre, les dispositifs d’envoi et de réception transmettent les données à travers les couches de données. Il est à noter que les émetteurs et les récepteurs changent souvent de rôle au cours du processus.

Par exemple, si un utilisateur souhaite envoyer un e-mail à une autre personne, il doit tout d’abord rédiger l’e-mail et l’envoyer. Lorsque l’utilisateur appuie sur « Envoyer », son e-mail rejoint la couche applicative, qui choisit le protocole approprié (généralement SMTP) et envoie l’e-mail à la couche de présentation. La couche de présentation compresse ensuite les données du message et les envoie à la couche session, qui lance une session de communication et envoie les données à la couche transport pour y être segmentées.

Comme l’e-mail est destiné à un autre réseau, ses données doivent atteindre la couche réseau pour être divisées en paquets, puis la couche liaison de données, où elles sont décomposées en trames. Ces trames sont ensuite transmises à travers la couche physique (le réseau Wi-Fi du destinataire). L’appareil du destinataire reçoit le flux de bits, et les données de l’e-mail traversent les mêmes couches en sens inverse. À la fin du processus, les données de l’e-mail atterrissent dans la couche applicative de l’appareil destinataire et sont livrées, dans un format lisible par l’homme, dans la boîte de réception du destinataire.