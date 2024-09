Qu'est-ce qu'une architecture de données ?

Une architecture de données peut s'inspirer de cadres d'architecture d'entreprise courants, notamment TOGAF, DAMA-DMBOK 2 et Zachman Framework for Enterprise Architecture.

The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Cette méthodologie d'architecture d'entreprise a été développée en 1995 par The Open Group, dont IBM est un membre essentiel.

L'architecture repose sur quatre piliers :

Architecture d'entreprise : elle définit la structure organisationnelle, la stratégie métier et les processus de l'entreprise.

: elle définit la structure organisationnelle, la stratégie métier et les processus de l'entreprise. Architecture de données : elle décrit les actifs de données conceptuels, logiques et physiques et comment ils sont stockés et gérés tout au long de leur cycle de vie .

: elle décrit les actifs de données conceptuels, logiques et physiques et comment ils sont stockés et gérés tout au long de leur cycle de vie . Architecture d'applicatiions : elle représente les systèmes d'application et la manière dont ils sont liés aux principaux processus métier et entre eux.

: elle représente les systèmes d'application et la manière dont ils sont liés aux principaux processus métier et entre eux. Architecture technique : elle décrit l' infrastructure technologie (matériel, logiciel et réseau) nécessaire pour prendre en charge les applications stratégiques.

En tant que tel, TOGAF fournit un cadre complet pour concevoir et implémenter l'architecture informatique d'une entreprise, y compris son architecture de données.

DAMA-DMBOK 2

DAMA International, qui s'appelait Data Management Association International lors de sa création, est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la promotion de la gestion des données et de l'information. Son Data Management Body of Knowledge, DAMA-DMBOK 2, couvre l'architecture des données, ainsi que la gouvernance et l'éthique, la modélisation et la conception des données, le stockage, la sécurité et l'intégration.

Zachman Framework for Enterprise Architecture

Développé à l'origine par John Zachman chez IBM en 1987, ce cadre utilise une matrice de six couches allant du contexte au détail, en fonction de six questions telles que pourquoi, comment et lquoi. Il fournit un moyen formel d'organiser et d'analyser les données, mais ne comprend pas de méthodes pour le faire.