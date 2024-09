Qu'est-ce que le data mesh ?

Démocratisation des données : les architectures de data mesh facilitent les applications en libre-service à partir de plusieurs sources de données, élargissant l'accès aux données au-delà des ressources plus techniques, à savoir les scientifiques des données, les ingénieurs des données et les développeurs. En rendant les données plus détectables et accessibles via cette conception axée sur le domaine, le data mesh réduit les silos de données et les goulots d'étranglement opérationnels : la prise de décision est de fait plus rapide et les utilisateurs techniques peuvent ainsi hiérarchiser les tâches qui mettent davantage à profit leurs compétences.

Rentabilité : cette architecture distribuée s'éloigne du traitement de données par lots et favorise plutôt l'adoption de plateformes de données cloud et de pipelines de streaming pour collecter des données en temps réel. Le stockage dans le cloud offre un avantage supplémentaire en terme de coûts : les équipes en charge des données peuvent créer de grands clusters selon les besoins, et ne payent que pour le stockage utilisé. Ainsi, si vous avez besoin d'une puissance de calcul supplémentaire pour exécuter une tâche en quelques heures et non pas en quelques jours, vous pouvez facilement le faire sur une plateforme cloud en achetant des nœuds de calcul supplémentaires. Cela signifie également que le data mesh améliore la visibilité sur les coûts de stockage, en permettant une meilleure allocation du budget et des ressources pour les équipes d'ingénierie.



Une dette technique moindre : une infrastructure de données centralisée entraîne une dette technique plus importante en raison de la complexité et de la collaboration requise pour maintenir le système. Au fur et à mesure que les données s'accumulent dans un référentiel, elles commencent également à ralentir le système global. En répartissant le pipeline de données par propriété de domaine, les équipes en charge des données peuvent mieux répondre aux demandes de leurs consommateurs de données et réduire les contraintes techniques sur le système de stockage. Elles peuvent également fournir une plus grande accessibilité aux données à l'aide d'API avec lesquelles les utilisateurs peuvent s'interfacer, ce qui permet de réduire le volume global de demandes individuelles.



Interopérabilité : dans le cadre d'un modèle de data mesh, les propriétaires de données s'accordent sur la manière de normaliser à l'avance les champs de données indépendants du domaine, ce qui facilite l'interopérabilité. Ainsi, lorsqu'une équipe de domaine structure ses jeux de données respectifs, elle applique les règles pertinentes pour permettre de lier rapidement et facilement les données entre les domaines. Les champs couramment normalisés sont les suivants : le type de champ, les métadonnées, les indicateurs de schéma, etc. La cohérence entre les domaines permet aux consommateurs de données de s'interfacer plus facilement avec les APIs et de développer des applications pour répondre de manière plus appropriée à leurs besoins métier.



Sécurité et conformité : les architectures de data mesh favorisent des pratiques de gouvernance plus solides, car elles permettent d'appliquer des normes de données pour les données indépendantes du domaine et des contrôles d'accès pour les données sensibles. Cela garantit que les organisations respectent les réglementations gouvernementales, telles que les restrictions HIPPA. De plus, la structure de cet écosystème de données prend en charge cette conformité grâce à l'activation des audits de données. Les données de journalisation et de suivi dans une architecture de data mesh intègrent l'observabilité dans le système, ce qui permet aux auditeurs de savoir quels sont les utilisateurs qui accèdent à des données spécifiques et la fréquence de cet accès.