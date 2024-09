Le cycle de vie d'une donnée consiste en une série de phases au cours de sa vie utile. Chaque phase est régie par un ensemble de politiques qui maximisent la valeur des données à chaque étape du cycle de vie. DLM joue un rôle toujours plus important alors que le volume des données incorporées dans les flux de travail métier augmente.

Phase 1 : création des données

Un nouveau cycle de vie des données commence par la collecte des données, cependant les sources de données sont abondantes. Il peut s'agir, entre autres, des applications Web et mobiles, des dispositifs de l'internet des objets (IoT), des formulaires, des enquêtes. Si les données peuvent être générées de diverses manières, la collecte de toutes les données disponibles n'est pas nécessaire au succès de votre entreprise. L'incorporation de nouvelles données doit toujours être évaluée en fonction de leur qualité et de leur pertinence pour votre entreprise.

Phase 2 : archivage des données

Les données peuvent également différer dans la manière dont elles sont structurées, ce qui a des implications sur le type de stockage des données qu'une entreprise utilise. Les données structurées tendent à utiliser des bases de données relationnelles, tandis que les données non structurées se trouvent généralement dans des bases de données NoSQL ou non relationnelles. Une fois le type de stockage identifié pour l'ensemble de données, l'infrastructure peut être évaluée pour détecter d'éventuelles vulnérabilités de sécurité, les données pouvant subir différents types de traitement, tels que le chiffrement et la transformation des données, afin de protéger l'entreprise contre les acteurs malveillants. Ce type de traitement des données permet également de s'assurer que les données sensibles répondent aux exigences de confidentialité et aux politiques gouvernementales, comme le RGPD. Ainsi, les entreprises peuvent éviter de s'exposer à des sanctions financières coûteuse liée à ce type de réglementation.

Un autre aspect de la protection des données est l'accent mis sur la redondance des données. Une copie de toutes les données stockées peut servir de sauvegarde dans des situations telles que la suppression ou l'altération des données. Ainsi, il est possible de se protéger contre les altérations accidentelles des données et les altérations plus délibérées, comme les attaques des logiciels malveillants.

Phase 3 : partage et utilisation des données



Au cours de cette phase, les données deviennent accessibles aux utilisateurs métier. DLM permet aux organisations de définir qui peut utiliser les données et dans quel but. Une fois que les données sont disponibles, elles peuvent être exploitées pour toute une série d'analyses, allant de l'analyse exploratoire de base des données et des visualisations des données à des techniques plus avancées d'exploration des données et d'apprentissage automatique. Toutes ces méthodes jouent un rôle dans la prise de décision des entreprises et la communication avec les différentes parties prenantes.



En outre, l'utilisation des données n'est pas nécessairement limitée à un usage interne. Par exemple, des fournisseurs de services externes pourraient utiliser les données à des fins telles que l'analyse marketing et la publicité. Les utilisations internes comprennent les processus et les flux de travail quotidiens, tels que les tableaux de bord et les présentations.



Phase 4 : archivage des données



Après un certain temps, les données ne sont plus utiles pour les opérations quotidiennes. Toutefois, il est important de conserver des copies des données de l'organisation auxquelles on n'accède pas fréquemment en cas d'éventuels litiges et enquêtes. Ensuite, si nécessaire, les données archivées peuvent être restaurées dans un environnement de production actif.



La stratégie DLM d'une organisation doit définir clairement quand, où et pendant combien de temps les données doivent être archivées. Dans cette étape, les données subissent un traitement d'archivage qui assure la redondance.



Phase 5 : suppression des données



Dans cette dernière étape du cycle de vie, les données sont purgées des enregistrements et détruites de manière sécurisée. Les entreprises supprimeront les données dont elles n'ont plus besoin, afin d'accroître l'espace de stockage pour les données actives. Au cours de cette phase, les données sont retirées des archives lorsqu'elles dépassent la période de conservation requise ou qu'elles n'ont plus d'utilité pour l'organisation.