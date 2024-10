AI Academy

Partie 2 Choisissez le modèle IA adapté à votre cas d’utilisation Quand il s’agit de modèles IA, voir grand n’est pas toujours la meilleure idée. Découvrez comment trouver la solution adaptée aux besoins de votre entreprise. Téléchargez ensuite notre guide pour vous aider à passer à l’action. Accéder à la page de l’épisode

Partie 2 Pourquoi les modèles de fondation constituent-ils un changement de paradigme pour l’IA ? Découvrez une nouvelle catégorie de modèles IA flexibles et réutilisables capables de générer de nouveaux revenus, de réduire les coûts et d’augmenter la productivité. Utilisez ensuite notre guide pour obtenir plus d’informations. Accéder à la page de l’épisode