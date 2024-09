Qu'est-ce qu'un magasin de données ?

Les magasins de données, les entrepôts de données et les lacs de données sont des référentiels de données centraux essentiels qui répondent à des besoins différents au sein d'une organisation.

Un entrepôt de données est un système qui regroupe des données provenant de plusieurs sources dans un seul magasin de données central et cohérent afin de pouvoir explorer des données et utiliser l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique dans le but d'améliorer les analyses sophistiquées et l'aide à la décision. Grâce à ce processus de collecte stratégique, les solutions d'entrepôt de données regroupent les données provenant de différentes sources pour les rendre disponibles sous une forme unifiée.

Un magasin de données (comme indiqué ci-dessus) est une version spécialisée d'un entrepôt de données, qui contient un sous-ensemble plus restreint de données importantes et nécessaires pour une seule équipe ou un groupe sélectionné d'utilisateurs au sein d'une organisation. Un magasin de données est créé à partir d'un entrepôt de données existant (ou d'autres sources de données) à l'aide d'une procédure complexe qui fait appel à plusieurs technologies et outils pour concevoir et créer une base de données physique, l'alimenter en données et mettre en place des protocoles d'accès et de gestion complexes.

Bien qu'il s'agisse d'un processus difficile, il permet à un secteur d'activité de découvrir des informations plus ciblées plus rapidement qu'en travaillant avec un ensemble plus large de données d'entrepôt. Par exemple, les équipes marketing peuvent bénéficier de la création d'un magasin de données à partir d'un entrepôt existant, car leurs activités sont généralement réalisées indépendamment du reste de l'entreprise. Elles n'ont donc pas besoin d'accéder à toutes les données de l'entreprise.

Un lac de données est aussi un référentiel de données. Il permet de stocker massivement des données non structurées ou brutes provenant de plusieurs sources et qui n'ont pas encore été traitées ou préparées pour l'analyse. Comme un lac de données peut stocker des données dans un format brut, il est plus accessible et plus rentable qu'un entrepôts de données. Il n'est pas nécessaire de nettoyer et de traiter les données avant de les ingérer.

Par exemple, les administrations peuvent utiliser la technologie pour suivre les données relatives au comportement des automobilistes, à la consommation d'énergie et aux cours d'eau, et les stocker dans un lac de données en attendant de décider de la manière de les exploiter pour créer des « villes plus intelligentes » offrant des services plus efficaces.