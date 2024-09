Les solutions ETL améliorent la qualité en effectuant un nettoyage des données avant de les charger dans un référentiel différent. L’ETL est une opération par lots qui prend du temps et qui est recommandée plus souvent pour créer des référentiels de données cibles plus petits qui nécessitent des mises à jour moins fréquentes, alors que d’autres méthodes d’intégration de données (comme l’ELT (extraction, chargement, transformation), la capture des données modifiées (CDC) et la virtualisation des données), sont utilisées pour intégrer des volumes de données de plus en plus importants qui changent ou des flux de données en temps réel.