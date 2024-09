Garanti BBVA, deuxième plus importante banque de Turquie, est également un groupe de services d’intégration financière. Sociétés, commerces, PME, systèmes de paiement, distribution, secteur privé et investissement… ses activités s’étendent à tous les segments bancaires. Le défi ? Ses clients exigeaient de pouvoir accéder aux données essentielles en temps réel pour mener à bien des tâches quotidiennes et de reporting. Pour répondre à cette demande, Garanti BBVA a fait appel à la source distante IBM Db2 for z/OS pour assurer la disponibilité des données critiques Db2 z/OS sur différentes cibles telles que Kafka et Exadata.