IBM DataStage est un outil d’intégration de données de pointe qui vous aide à concevoir, à développer et à exécuter des tâches qui transfèrent et transforment les données. Essentiellement, l’outil DataStage prend en charge les modèles d’extraction, de transformation et de chargement (ETL) et d’extraction, de chargement et de transformation (ELT). Une version standard du logiciel est disponible pour un déploiement sur site. Toutefois, afin de réduire davantage vos coûts et délais d’intégration, passez à DataStage déployé sur IBM Cloud Pak for Data et bénéficiez de puissantes fonctionnalités d’intégration automatisée dans un environnement hybride ou multicloud.