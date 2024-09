Les EPP se sont concentrés sur la prévention des menaces connues ou des menaces qui se comportent de manière connue. Une autre classe de solutions de sécurité des terminaux, appelée détection et réponse des terminaux (EDR), permet aux équipes de sécurité de répondre aux menaces qui contournent les outils préventifs de sécurité des terminaux.

Les solutions EDR surveillent en permanence les fichiers et les applications qui pénètrent dans chaque appareil, recherchant les activités suspectes ou malveillantes qui indiquent des logiciels malveillants, des rançongiciels ou des menaces avancées. EDR collecte également en continu des données de sécurité détaillées et la télémétrie, en les stockant dans un lac de données où elles peuvent être utilisées pour une analyse en temps réel, une enquête sur les causes profondes, la chasse aux menaces, etc.

L'EDR comprend généralement des analyses avancées, une analyse comportementale, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, des capacités d'automatisation, des alertes intelligentes et des fonctionnalités d'investigation et de correction qui permettent aux équipes de sécurité de :

Corrélez les indicateurs de compromission (IOC) et d'autres données de sécurité des terminaux avec des flux de renseignements sur les menaces pour détecter les menaces avancées en temps réel

Recevez des notifications d'activité suspecte ou de menaces réelles en temps réel, ainsi que des données contextuelles qui peuvent aider à isoler les causes profondes et à accélérer l'investigation des menaces

Effectuer une analyse statique (analyse de code malveillant ou infecté suspecté) ou une analyse dynamique (exécution de code suspect isolément)

Définir des seuils pour les comportements des terminaux et des alertes lorsque ces seuils sont dépassés

Automatisez les réponses, telles que la déconnexion et la mise en quarantaine d'appareils individuels, ou le blocage de processus, pour atténuer les dommages jusqu'à ce que la menace puisse être résolue

Déterminez si d'autres autre point de terminaison sont touchés par la même cyberattaque.

De nombreux EPP plus récents ou plus avancés incluent certaines fonctionnalités EDR, mais pour une protection complète des terminaux englobant la prévention et la réponse, la plupart des entreprises doivent utiliser les deux technologies.