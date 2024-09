Qu’est-ce qu’une cyberattaque ?

Des petits larcins aux actes de guerre, les cybercriminels lancent des cyberattaques pour toutes sortes de raisons. Ils utilisent une variété de tactiques, comme les attaques via logiciels malveillants, les arnaques par ingénierie sociale et le vol de mots de passe, pour obtenir un accès non autorisé aux systèmes cibles.

Les cyberattaques peuvent perturber, endommager et même détruire une entreprise. Le coût moyen d'une violation de données s’élève à 4,45 millions de dollars. Cela couvre les coûts liés à la découverte et à la réponse après la violation, aux temps d’arrêt et aux pertes de revenus, ainsi que l’atteinte à la réputation d’une entreprise et de sa marque sur le long terme.

Cela dit, certaines cyberattaques peuvent coûter bien plus que d’autres. Les attaques par ransomware exigent le paiement de rançons pouvant atteindre 40 millions de dollars (lien externe à ibm.com). Les escroqueries par compromission d’e-mails professionnels (BEC, Business Email Compromise) ont déjà volé jusqu’à 47 millions de dollars aux victimes en une seule attaque (lien externe à ibm.com). Quant aux cyberattaques qui compromettent les informations personnelles identifiables (PII) des clients, elles peuvent entraîner une perte de confiance des clients, des amendes réglementaires et même des poursuites judiciaires. Selon une estimation, la cybercriminalité coûtera à l’économie mondiale 10,5 billions de dollars par an d’ici 2025 (lien externe à ibm.com).