Réglementations internationales en matière de confidentialité

Selon McKinsey (lien externe à ibm.com), 75 % des pays ont instauré des lois sur la confidentialité des données régissant la collecte, la conservation et l’utilisation des informations personnelles. Il peut être difficile de se conformer à ces réglementations, car les différentes juridictions peuvent avoir des règles différentes, voire contradictoires.

L’essor du cloud computing et du travail à distance constitue également un défi. Dans ces environnements, les données peuvent être collectées en un seul endroit, stockées dans un autre et traitées dans un troisième. Des réglementations différentes peuvent s’appliquer aux données à chaque étape, en fonction de l’emplacement géographique.

Pour compliquer davantage les choses, les différentes réglementations établissent des normes différentes quant aux types de données à protéger. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne impose aux organisations de protéger toutes les données personnelles, définies (lien externe à ibm.com) comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable ».

En vertu du RGPD, les organisations ont l’obligation de protéger les PII sensibles et non sensibles. Elles doivent également protéger des éléments qui pourraient même ne pas être considérés comme des données sensibles dans d’autres contextes. Ces informations comprennent les opinions politiques, les affiliations à des organisations et des descriptions de caractéristiques physiques.

Réglementations en matière de confidentialité aux États-Unis

L’Office of Management and Budget (OMB) du gouvernement américain définit plus étroitement les PII (lien externe à ibm.com) comme étant

[U]ne information qui peut être utilisée pour distinguer ou tracer l’identité d’une personne, notamment son nom, son numéro de sécurité sociale, ses données biométriques, etc., seule ou associée à d’autres informations personnelles ou d’identification liées ou pouvant être liées à une personne spécifique, telles que la date et le lieu de naissance, le nom de jeune fille de la mère, etc.



Comme l’explique Bart Willemsen, analyste chez Gartner , (lien externe à ibm.com), « aux États-Unis, les informations personnelles identifiables font généralement référence à deux ou trois douzaines d’identifiants tels que le nom, l’adresse, le numéro de sécurité sociale, le permis de conduire ou le numéro de carte de crédit ».

Bien que les États-Unis ne disposent pas de lois sur la confidentialité des données au niveau fédéral, les agences gouvernementales sont soumises à la loi sur la protection de la vie privée de 1974, qui régit la manière dont les agences fédérales collectent, utilisent et partagent les PII. Certains États américains disposent de leur propre réglementation en matière de confidentialité des données, notamment la Californie. La loi CCPA (California Consumer Privacy Act) et la loi CPRA (California Privacy Rights Act) accordent aux consommateurs certains droits sur la manière dont les organisations collectent, stockent et utilisent leurs PII.

Réglementations spécifiques aux secteurs d’activité en matière de protection de la confidentialité

Certains secteurs disposent également de leurs propres réglementations en matière de confidentialité des données. Aux États-Unis, la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) régit la manière dont les organismes de santé collectent et protègent les dossiers médicaux et les informations personnelles des patients.

De même, la norme de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement (PCI DSS) est une norme mondiale du secteur financier régissant la manière dont les sociétés de cartes de crédit, les commerçants et les processeurs de paiement traitent les informations sensibles des titulaires de carte.

La recherche souligne le fait que les organisations ont du mal à faire face à une telle variété de lois et de normes sectorielles. Selon ESG (lien externe à ibm.com), 66 % des entreprises ayant fait l’objet d’un audit sur la confidentialité des données au cours des trois dernières années ont échoué au moins une fois, et 23 % ont échoué trois fois ou plus.

Le non-respect des réglementations en matière de confidentialité des données peut entraîner des amendes, des atteintes à la réputation, des pertes d’activité et d’autres conséquences pour les organisations. Par exemple, Amazon a été condamné à une amende de 888 millions USD pour violation du RGPD en 2021 (lien externe à ibm.com).