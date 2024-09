Qu'est-ce que la gestion des données ?

Un plan de gestion des données comporte généralement cinq composants :

1. Une déclaration d'intention

2. Définitions des données

3. Collecte et accès aux données

4. Foire aux questions (FAQ)

5. Limites des données de recherche

Chacun de ces domaines d'intervention permet aux agences de recherche et aux bailleurs de fonds de la recherche (ou peut-être à votre équipe de gestion des données) d'évaluer le niveau de risque associé à un projet donné. Le plan de gestion des données traite également de la manière de gérer ce risque. Par exemple, si des données sensibles sont utilisées dans un projet, est-il approprié de réutiliser ces données pour de futurs projets ? Selon la sensibilité de ces données, cela peut ne pas être approprié ou nécessiter un consentement supplémentaire de l'utilisateur.

Chaque composant d'un plan de gestion des données se concentre sur un élément d'information particulier, nous approfondirons chacun d'entre eux.

1. Déclaration d'intention: Cela explique pourquoi l'équipe doit acquérir des types de données spécifiques au cours du projet. Il doit clairement décrire la question à laquelle l'équipe tente de répondre avec cet ensemble de données.

2. Définitions des données : Les descriptions de données aident les utilisateurs finaux et leurs publics à comprendre les conventions de dénomination et leur correspondance avec des ensembles de données spécifiques. Certaines de ces informations peuvent également être contenues dans les métadonnées, généralement en étiquetant les données par leurs sources de données et leurs formats de fichier. La création et le respect de normes de métadonnées prédéfinies tout au long du processus d'acquisition de données garantiront également une collecte plus cohérente et un processus d'intégration plus fluide.

3. Collecte et accès aux données : Cette section d'un DMP met en évidence la manière dont les données seront collectées, stockées et accessibles à partir d'un référentiel de données. Elle traitera probablement de la source de données de toute donnée existante ou de l'approche qui sera adoptée pour créer de nouvelles données, comme une expérience. Il doit également contenir des informations sur le calendrier des données, c'est-à-dire à quelle fréquence elles seront mises à jour et sur quelle période. Le type et le moment des données informeront généralement leur stockage et leur accès à des tiers. Par exemple, les données non structurées nécessiteront un système non relationnel plutôt qu'une relation seule, et les ensembles de données plus volumineux nécessiteront plus de puissance de calcul que les plus petits. Il peut également y avoir des restrictions concernant le partage de données en raison de la confidentialité ou des droits de propriété intellectuelle. Étant donné que les parties prenantes du projet s'attendent à ce que les données sensibles, telles que les informations personnelles identifiables (PII), soient traitées avec le plus grand soin et la plus grande sécurité, il est important que les propriétaires de données soient clairs sur leurs pratiques concernant la gestion des données, en particulier dans ce domaine. Cela comprendra des réponses aux questions concernant la conservation à long terme des données, telles que l'archivage des données ou la réutilisation des données. Pour les données qui ne sont pas de nature sensible, on s'attendra à fournir une voie permettant à des tiers d'accéder aux données brutes et aux résultats de la recherche.

4. Questions fréquemment posées : Cette section peut être considérée comme un "fourre-tout" pour d'autres questions courantes dans les projets de gestion de données, telles que les plans de partage, les préférences de citation et les méthodes de sauvegarde des données. Les chercheurs ou les propriétaires de données peuvent mettre en évidence tout identifiant d'objet numérique (DOI) pour les propriétaires de projets adjacents ou connexes. De plus, si les propriétaires de projet archivent des données, ils devront également tenir compte de la durée d'existence de l'archive. Vivra-t-il un an, cinq ans ou peut-être indéfiniment ?

5. Limites des données de recherche : Cette section aborde les limites initiales de l'ensemble de données, ce qui limitera sa capacité à généraliser plus largement aux populations. Par exemple, les données peuvent être axées sur un groupe démographique spécifique, tel qu'une géographie, un sexe, une race, un groupe d'âge, etc.