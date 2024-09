Qu’est-ce que SOAR (l’orchestration, l’automatisation et la réponse à la sécurité) ?

L’« orchestration de la sécurité » désigne la manière dont les plateformes SOAR connectent et coordonnent les outils matériels et logiciels du système de sécurité d’une entreprise.

Les SOC utilisent diverses solutions pour surveiller les menaces et y répondre, comme les pare-feu, les flux de renseignements sur les menaces et les outils de protection des points de terminaison. Même les processus de sécurité les plus simples peuvent reposer sur plusieurs outils. Par exemple, un analyste en sécurité qui enquête sur un e-mail d’hameçonnage peut avoir besoin d’une passerelle de messagerie sécurisée, d’une plateforme de renseignements sur les menaces et d’un logiciel antivirus pour identifier, comprendre et résoudre la menace. Ces outils proviennent souvent de différents fournisseurs et peuvent ne pas s’intégrer facilement, de sorte que les analystes doivent passer manuellement d’un outil à l’autre au fur et à mesure de leur investigation.



Avec le SOAR, les SOC peuvent unifier ces outils dans des workflows d’opérations de sécurité (SecOps) cohérents et reproductibles. Avec le SOAR, les SOC peuvent unifier ces outils dans des workflows d’opérations de sécurité (SecOps) cohérents et reproductibles.Les technologies SOAR utilisent des interfaces de programmation des applications (API), des plug-ins prédéfinis et des intégrations personnalisées pour connecter des outils de sécurité (et certains outils non sécurisés). Une fois ces outils intégrés, les SOC peuvent aligner leurs activités sur les protocoles.

Les protocoles sont des diagrammes de processus que les analystes de sécurité peuvent utiliser pour décrire les étapes des processus de sécurité standard tels que la détection des menaces, l’investigation et la réponse. Les protocoles peuvent englober plusieurs outils et plusieurs applications. Ils peuvent être entièrement automatisés, entièrement manuels ou une combinaison de tâches automatisées et manuelles.