Qu’est-ce que l’optimisation des réseaux ?

Une allocation efficace des ressources réseau est essentielle pour améliorer la performance. En effet, cette dernière est affectée par le manque de ressources nécessaires au réseau pour traiter les données qui y circulent. Si augmenter la capacité globale du réseau permet de résoudre rapidement les problèmes d’allocation des ressources, cette solution peut s’avérer peu adaptée à long terme car susceptible d’entraîner un surdimensionnement et des dépenses inutiles.

Un bon provisionnement du réseau passe parfois par une redistribution des ressources existantes axée sur les données (par exemple, fournir davantage de bande passante à une partie du réseau et la limiter dans une autre). Cela est particulièrement utile dans le cas des applications basées sur des serveurs dans un environnement informatique cloud.

Identifier les applications nécessitant le plus de bande passante fait partie de la surveillance du réseau et est essentiel au bon fonctionnement du réseau. Sur un réseau moderne et complexe, surveiller la performance et glaner des informations manuellement est toutefois un projet voué à l’échec.

Les solutions de gestion des ressources applicatives et de gestion de la performance réseau permettent de surveiller en permanence la performance des applications, ainsi que l’utilisation des ressources. Ces solutions fournissent des informations sur la performance du réseau et le contexte en cas de problème, et allouent automatiquement les ressources de la manière la plus efficace qui soit. Cela permet à l’entreprise d’allouer automatiquement les ressources réseau aux parties les plus demandées ou prioritaires du réseau, voire davantage d’applications vers les serveurs moins congestionnés, afin d’optimiser la performance.