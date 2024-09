Bien que l’objectif principal de tout équilibreur de charge soit de répartir le trafic, il existe plusieurs types d’équilibreurs de charge qui remplissent des fonctions spécifiques.

Les équilibreurs de charge réseau

Les équilibreurs de charge réseau optimisent le trafic et réduisent le temps d’attente sur les réseaux locaux et longue distance. Ils utilisent des informations réseau telles que des adresses IP et les ports de destination, ainsi que des protocoles TCP et UDP, pour acheminer le trafic réseau et fournir un débit suffisant pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Les équilibreurs de charge d’application

Ces équilibreurs de charge utilisent le contenu d’une application, tel que les URL, les sessions SSL et les en-têtes HTTP, pour acheminer le trafic des requêtes provenant des API. Du fait de la présence de fonctions dupliquées sur plusieurs serveurs d’applications, l’examen du contenu au niveau d’une application permet de déterminer quels serveurs peuvent répondre à des requêtes spécifiques rapidement et de manière fiable.

Les équilibreurs de charge virtuels

Avec l’essor de la virtualisation et de la technologie VMware, les équilibreurs de charge virtuels sont désormais utilisés pour optimiser le trafic entre les serveurs, les machines virtuelles et les conteneurs. Les outils d’orchestration de conteneurs open source tels que Kubernetes offrent des capacités d’équilibrage de charge virtuel pour acheminer les requêtes entre les nœuds des conteneurs dans un cluster.

Les équilibreurs de charge des serveurs globaux

Ce type d’équilibreur de charge achemine le trafic vers les serveurs sur plusieurs emplacements géographiques afin de garantir la disponibilité des applications. Les requêtes des utilisateurs peuvent être attribuées au serveur disponible le plus proche, ou en cas de défaillance du serveur, à un autre emplacement ayant un serveur disponible. Cette fonctionnalité de reprise en ligne fait de l’équilibrage de charge des serveurs globaux un élément précieux lors d’une reprise après incident.