L'architecture SDN présente de nombreux avantages, notamment en raison de la centralisation du contrôle et de la gestion du réseau. Voici quelques-uns de ces avantages :

· Facilité de contrôle réseau : la séparation des fonctions de transfert des paquets du plan de données permet une programmation directe et un contrôle réseau plus simple. Il peut s'agir de configurer des services de réseau en temps réel, comme Ethernet ou des pare-feu, ou d'allouer rapidement des ressources de réseau virtuel pour modifier l'infrastructure du réseau à partir d'un emplacement centralisé.

- Agilité : parce que le SDN permet un équilibrage dynamique de la charge pour gérer le flux de trafic en fonction des fluctuations des besoins et de l'utilisation, il réduit le temps de latence, ce qui accroît l'efficacité du réseau.

· Flexibilité : avec une couche de contrôle basée sur un logiciel, les opérateurs de réseaux ont plus de flexibilité pour contrôler le réseau, changer les paramètres de configuration, fournir des ressources et augmenter la capacité du réseau.

· Contrôle accru de la sécurité réseau : le SDN permet aux administrateurs de réseau de définir des politiques à partir d'un point central afin de déterminer le contrôle d'accès et les mesures de sécurité sur le réseau par type de workload ou par segment de réseau. Vous pouvez également utiliser la micro-segmentation pour réduire la complexité et assurer la cohérence de toute architecture réseau : cloud public, cloud privé, cloud hybride ou multicloud.

· Conception et fonctionnement simplifiés du réseau : les administrateurs peuvent utiliser un protocole unique pour communiquer avec un large éventail de dispositifs matériels par l'intermédiaire d'un contrôleur central. Il offre également une plus grande flexibilité dans le choix de l’équipement réseau, car les organisations préfèrent souvent utiliser des contrôleurs ouverts plutôt que des périphériques et des protocoles spécifiques au fournisseur.

· Modernisation des télécommunications : la technologie SDN, associée à des Virtual Machines et à la virtualisation des réseaux, permet aux fournisseurs de services d'offrir à leurs clients une séparation et un contrôle distincts des réseaux. Cela permet aux fournisseurs de services d'améliorer leur évolutivité et de fournir une bande passante à la demande aux clients qui ont besoin d'une plus grande flexibilité et dont l'utilisation de la bande passante est variable.