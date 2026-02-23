Accélérer l’innovation grâce à une base cloud hybride sécurisée

La complexité du cloud hybride ne disparaît pas, et les équipes métier ne peuvent pas se permettre de le laisser ralentir l’innovation. Les entreprises qui réussissent sont celles qui simplifient les opérations, standardisent les plateformes et appliquent une sécurité et une gouvernance cohérentes dans tous les environnements.

Dans ce livre blanc, découvrez comment les solutions cloud hybrides d’IBM aident les entreprises à moderniser des applications, à gérer de manière sécurisée des workloads dans les environnements cloud et sur site et à innover à l’échelle avec confiance et contrôle.

Au programme :

  • Pourquoi une stratégie de cloud hybride est critique pour l’agilité et la résilience
  • Comment standardiser les opérations dans les environnements cloud, sur site et edge
  • Conseils pour améliorer la sécurité, la gouvernance et la conformité sans sacrifier la rapidité
  • Comment construire une base évolutive pour l’IA, l’automatisation et la croissance future

Réussir avec le cloud