IDC : l’infrastructure IA est devenue la nouvelle priorité des entreprises.

L’enquête AI View 2026 d’IDC révèle que l’IA dépasse rapidement tous les autres workloads, et que la plupart des entreprises ne sont pas préparées aux exigences d’infrastructure qu’elle impose. Seules 12 % réalisent une analyse complète du ROI, et l’implication tardive des équipes informatiques entraîne des attentes mal alignées, des dépassements budgétaires et des déploiements bloqués. IDC souligne la nécessité de plateformes complètes et intégrées capables de simplifier les déploiements hybrides et d’accélérer l’opérationnalisation de l’IA.

IDC indique que « seules 12 % des entreprises réalisent une analyse complète du ROI » et que « l’IA deviendra le workload le plus importante au cours des trois prochaines années ».