Avant le DNS, Internet était un réseau d’ordinateurs en expansion principalement utilisé par les établissements universitaires et de recherche. Les développeurs effectuèrent le mappage des noms d’hôte aux adresses IP manuellement à l’aide d’un simple fichier texte nommé HOSTS.TXT. SRI International (anciennement Stanford Research Institute) conserva ces fichiers texte et les distribua à tous les ordinateurs sur Internet. Cependant, à mesure que le réseau se développait, cette approche n’était plus tenable.

Pour remédier aux limites des fichiers HOSTS.TXT et créer un système plus évolutif, Paul Mockapetris, informaticien de l’Université de Californie du Sud, inventa le système de noms de domaine en 1983. Une cohorte de pionniers d’Internet contribuèrent à la création du DNS et rédigèrent la première RFC (request for comment, ou demande de commentaires) détaillant les spécifications du nouveau système, RFC 882 et RFC 883. Les RFC 1034 et RFC 1035 remplacèrent ensuite les RFC d’origine.

Enfin, le système DNS prenant de l’ampleur, sa gestion a été placée sous la responsabilité de l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA), avant de passer sous le contrôle de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) en 1998.