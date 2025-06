Qu’est-ce qu’un enregistrement CNAME (nom canonique) ?

Pensés pour permettre à plusieurs noms de domaine de renvoyer vers la même adresse IP, ils simplifient la gestion de divers services ou sous-domaines en les faisant pointer vers un seul domaine de destination. Il est à noter que tous les enregistrements CNAME doivent diriger vers un nom de domaine, et non vers une adresse IP.

Le sous-domaine « www » est un exemple courant de CNAME. Il est fourni comme alias du nom de domaine racine, et les utilisateurs accédant à « www.exemple.com » sont dirigés vers le domaine racine (ou apex de la zone DNS) « exemple.com ».

Bien qu’il puisse sembler complexe, l’enregistrement de nom canonique est un outil relativement simple et fort utile en matière d’Internet et de DNS. On peut comparer le DNS à une énorme base de données de noms, comme un annuaire téléphonique, chargée d’associer les noms de sites Web comme « www.exemple.com » à leurs adresses IP (Internet Protocol) respectives, qui constituent un ensemble de chiffres unique. Les enregistrements CNAME permettent aux entreprises de gérer leurs domaines, de distribuer et d’équilibrer efficacement le trafic pour, en fin de compte, proposer une expérience utilisateur plus rapide et plus fluide.