Que sont les enregistrements DNS ? 

Cette fonction, qui consiste à traduire les noms de domaine lisibles par l’homme en adresses IP lisibles par machine, est la raison pour laquelle le DNS est souvent appelé « l’annuaire téléphonique de l’internet ». Les enregistrements DNS sont un élément essentiel qui rend ce processus rapide et sécurisé pour les utilisateurs d’Internet.



Les enregistrements DNS existent sous forme de fichiers texte appelés « fichiers de zone » écrits dans la syntaxe DNS. Ils servent d’enregistrement et d’ensemble de commandes sur la façon de gérer les requêtes DNS. Lorsqu’un utilisateur recherche un nom de domaine ou une URL, ou effectue une action liée à un nom de domaine dans un navigateur Web, c’est le début d’une requête DNS. Une série de serveurs DNS communiquent alors entre eux pour résoudre cette requête. Les serveurs DNS s’appuient sur les enregistrements DNS pour connecter cet utilisateur à l’adresse IP correspondante et résoudre tous les autres problèmes. Les enregistrements DNS sont stockés sur des serveurs DNS faisant autorité, également appelés « serveurs de noms faisant autorité ». Ils contiennent des informations sur la fréquence à laquelle un serveur actualise l’enregistrement DNS, appelée « durée de vie (TTL) ».

Les enregistrements DNS couramment utilisés sont les suivants : enregistrements A et AAAA, enregistrements CNAME, DNAME et ALIAS, enregistrements CAA, enregistrements CERT, enregistrements MX, enregistrements SOA, enregistrements NS, enregistrements PTR, enregistrements SPF, enregistrements SRV et enregistrements TXT. Chacun de ces enregistrements a une fonction unique et il est important de bien les comprendre pour qu’un système DNS fonctionne correctement.